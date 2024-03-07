Пожилой брянец пытался откупиться от инспекторов ДПС

Пожилой брянец предстанет перед судом, за попытку откупиться от инспекторов ДПС. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о покушение на дачу взятки должностному лицу. Приговор выслушает 69-летний житель Трубчевского района.

По версии правоохранителей, 10 декабря 2023 года мужчина за рулём Audi 80 задержали инспекторы ДПС в городе Трубчевск. От прохождения медицинского освидетельствования на состоянии опьянения мужчина отказался. Полицейские составили на него протокол об административном правонарушении.

А через несколько дней мужчина попытался дать взятку сотрудникам полиции, чтобы закрыть дело. Но полицейские денег не взяли.