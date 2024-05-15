Пожилой велосипедист попал в реанимацию после ДТП в Брянске

62-летний велосипедист попал в реанимацию с кровоизлиянием в мозг и ушибом лёгких после ДТП в Брянске. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.

Авария произошла в районе дома 1Б по улице Речной в Брянске. 24-летний водитель на LADA PRIORA врезался в велосипед Format . 62-летний велосипедист стал выехал из крайней правой полосу прямо перед легковушкой. Пожилой мужчина с травмой головы, внутримозговым кровоизлиянием и ушибом легких попал в реанимацию.

Водитель легковушки был трезв в момент ДТП. Инспекторы составили на него протоколы за отсутствие полиса ОСАГО и разные шины на автомобиле. Также при проверке по системе «Паутина» выяснилось, что он трижды попал на камеры с непристегнутым ремнём безопасности и один раз – разговаривая по телефону во время движения.

По факту аварии полиция проводит проверку.