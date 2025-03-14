Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве жителя Новозыбкова

Правоохранители задержали рецидивиста, подозреваемого в убийстве жителя Новозыбкова. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении. 34-летний житель Новозыбкова ранее был судим за убийство по неосторожности, причинение вреда здоровью и угрозу убийством.

По версии следствия, с 10 на 11 марта пьяный фигурант был у знакомого в комнате общежития по улице Чкалова. Подозреваемый четыре раза ударил приятеля табуретом по голове, а также несколько ударов кухонным ножом в ногу, выхватив холодное оружие из рук потерпевшего. 49-летний потерпевший умер на месте преступления.

Суд отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца.