Предпринимателя подозреваемую в мошенничестве при получении гранта

Проверяющие выяснили, что бизнесмен предоставил поддельный договор аренды помещения. А деньги он потратил на другие цели.

Сотрудники прокуратуры Советского района Брянска пресекли схему незаконного получения социальной выплаты. В 2023 году индивидуальный предприниматель запросил грант на развитие швейного производства. Он получил 500 тысяч рублей.

Мошенничество при получении гранта на открытие швейного производства выявили сотрудники брянской прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

