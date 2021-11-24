Прессовщика обвинили в гибели выгоничского рабочего в конвейере

Трагедия произошла на кирпичном заводе.
Следователи завершили расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. На скамье подсудимых окажется работник коммерческого предприятия в Выгоничском районе.
Как сообщает региональное СУ СК РФ, утром 24 августа 2021 года прессовщик кирпичного завода на рабочем месте нарушил возложенные на него обязанности по соблюдению правил техники безопасности при эксплуатации ленточного конвейера, предназначенного для цикличного транспортирования сыпучего груза. В результате рабочий предприятия, находившийся рядом с конвейером, погиб.
Следователи изъяли документы компании, допросили очевидцев и установили обстоятельства гибели рабочего. Материалы уголовного дела направили в прокуратуру для последующей передачи в суд.
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