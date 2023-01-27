Инспекторы ДПС задержали брянца с поддельными правами

Автоинспекторы задержали 32-летнего жителя Выгоничского района с поддельным водительским удостоверениям. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

В суд ушло уголовное дело о использовании фальшивого водительского удостоверения 32-летним жителем Выгоничского района. Права мужчина заказал у неустановленного продавца. За фальшивый документ он заплатил более 70 тысяч рублей.

В июне 2020 года фигурант получил на почте поддельное водительское удостоверение на свое имя. А в ноябре 2022 года его на дороге остановили инспекторы ДПС. Они распознали фальшивку.

Уголовное дело рассмотрит Выгоничский районный суд.