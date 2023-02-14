Рабочий погиб на стройке в Брянске

На улице Счастливой в областном центра на стройке сорвался с высоты и погиб рабочий. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего смерть человека. Днем 7 февраля 34-летний рабочий на улица Счастливая, строение 3, упал с высоты не менее 25 метров упал на землю. Мужчина получил тяжёлые травмы и умер на месте.

Правоохранители проводят комплекс следственных и процессуальных действий.