Криминал

Присяжные заседатели в Брянске рассмотрели дело об убийстве 24-летней давности

2026, 26 марта 11:39
Присяжные заседатели в Брянске рассмотрели дело об убийстве 24-летней давности
Присяжные заседатели в Брянске рассмотрели дело об убийстве 24-летней давности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

В Бежицком районном суде города Брянска коллегия присяжных заседателей рассмотрела уголовное дело об убийстве и покушении на убийство, произошедшем 24 года назад. В преступлениях обвиняют 64-летнего жителя Брянска.

По версии следствия, в июле 2002 года в Бежицком районе областного центра фигурант беспричинно дважды выстрелил из огнестрельного оружия в прохожего, а затем нанёс ему несколько ударов колюще-режущим предметом. Потерпевший умер на месте.

Затем обвиняемый выстрелил в двух ранее незнакомых ему мужчин. Их жизни чудом спасли врачи.

Подсудимый свою вину не признал. Но коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным и заслуживающим снисхождения.

