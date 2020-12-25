Прокуратура заподозрила брянкую УК в подделке документов

Прокуратура Бежицккого района Брянска выявила документы с признаками подделки при проверки законности перехода четырех многокварирных домов в микрорайоне Московском на обслуживание от одной управляющей компании к другой.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, выборочный опрос собственников жилья в домах, в отношении которых был оформлен переход, показал, что собрания по этому поводу никто не проводил, а в протоколах этих собраний за них расписался кто-то другой.

По материалам проверки надзорное ведомство возбудило уголовное дело по факту подделки официального документа.