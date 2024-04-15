Птицеводческий комплекс сгорел в Выгоничском районе

Птицеводческий комплекс на площади в 3000 квадратных метров сгорел в Выгоничском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

В спасательно ведомство поступила информация о пожаре в Выгоничском районе. В посёлке Уручье загорелся птицеводческий комплекс. Специалисты на 11 пожарных автоцистернах и автолестнице несколько часов боролись с огнём на площади в более чем 3000 квадратных метров.

Люди на происшествии не пострадали. Причину произошедшего выясняют эксперты.