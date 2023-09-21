Пьяного мужчину на чужой иномарке задержали полицейские в Брянске

Пьяного мужчину, поехавшего по делам на угнанной из автосервиса иномарке, задержали инспекторы ГИБДД в Брянске. О происшествии рассказали в региональном УМВД.

В Брянске инспекторы ДПС заметили на дороге автомобиль Skoda. Манера управления вызвала у полицейских сомнения в трезвости водителя. За рулем оказался 30-летний житель областного центра. Он оказался пьян. Кроме того, машина не принадлежала водителю. Мужчина работает в автосервисе и решил съездить по своим делам на автомобиле клиента.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. На мужчину составили административный протокол за пьяное вождение.