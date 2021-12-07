Пьяного водителя фуры поймали полицейские под Почепом

Нарушителю грозит крупный штраф и лишение прав.

6 декабря около 22.05 на 20-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Погар в Почепском районе сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Почепский» отстранили от управления 56-летнего водителя Scania 124 с признаками алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

На водителя составили административный протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Решение примет суд.