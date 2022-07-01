Пьяный водитель и трёхлетняя пассажирка пострадали в ДТП в Клинцовском районе

Автомобилист пытался скрыться от полицейских.

В аварии на трассе в Клинцовском районе пострадали пьяный водитель и трёхлетняя девочка. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

ДТП произошло на 7 км автодороги «Мартьяновка-Стародуб». 42-летний водитель LADA Largus не остановился по требованию инспектора ДПС и прибавил скорость.

Во время погони автомобилист не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

В салоне были двое маленьких детей в удерживающих креслах. Трёхлетняя пассажирка сидела впереди и получила травму живота. Её отвезли в больницу. Пятилетний мальчик не пострадал.

Водитель с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга также отправился в больницу. Оказалось, что мужчина был пьян. На автомобилиста составили несколько протоколов за нарушение ПДД. Также ему грозит ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.