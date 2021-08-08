Пьяный водитель мопеда сломал нос и челюсть, протаранив грузовик под Стародубом

Молодой человек сел за руль мопеда без мотошлема.

23-летний водитель мопеда пострадал в результате аварии, которая произошла 7 августа около 17.25 на 2-м километре дороги Стародуб – Тарасовка в Стародубском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, пьяный водитель мопеда «Альфа» пошел на обгон и по касательной врезался в попутный «МАЗ» с прицепом под управлением 34-летнего водителя, после чего перевернулся.

У водителя мопеда диагностировали закрытый перелом нижней челюсти слева, перелом костей носа ом, ушибленную рану правого глаза и ссадины правого локтевого сустава.

За руль он сел без мотошлема, не имея водительского удостоверения.