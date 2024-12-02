Пьяный водитель на иномарке съехал в кювет в Сельцо. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Брянском районе в районе дома №27 по улице Моховой города Сельцо произошла авария. 19-летний водитель не справился с управлением автомобиля Renault Megane. Легковушка съехала в кювет и врезалась в препятствие.

Водитель иномарки получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась. А его 21-летний пассажир с переломами попал в больницу.

Молодой человек оказался пьян и не имел водительского удостоверения. Оба пострадавших не были пристегнуты ремнями безопасности.

На пассажира инспекторы составили протокол. На водителя стражи порядка завели пять административных материалов. Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.