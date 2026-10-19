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Общество

Старый корт снесли во дворе в Брянске

2026, 19 октября 12:16
Старый корт снесли во дворе в Брянске
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Старый корт снесли во дворе на проспекте Ленина в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Старый корт находился во дворах  домов 10 и 12 на проспекте Ленина в городе Брянске старый корт. Ограждение бывшего спортивного сооружение разрушилось, а территория  заросла травой. Несколько лет назад администрация предлагала жителям и управляющей компании взять корт под обслуживание. Но собственники оказались не готовы ухаживать за объектом.

Межведомственная комиссия признала корт аварийным. Сотрудники дорожного управления демонтировали объект и расчистили территорию.Корт будет исключён из перечня муниципального имущества.

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