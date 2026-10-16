Около ДК на улице Мичурина в Брянске появится светофор

2026, 16 октября 08:46

Около ДК на улице Мичурина в Брянске появится светофор. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Володарском районе города Брянска на финишную прямую вышел капитальный ремонт улицы Мичурина. Подрядчик обновил чуть более 600 метров дороги от пересечения с улицами Абашева и 2-я Мичурина. Строители уложили два слоя асфальтобетонного покрытия на проезжую часть и привели в порядок тротуары.

Около Дома культуры имени Горького и школы №25 на пешеходных переходах рабочие поставили дополнительные светодиодные фонари и установили металлические ограждения, а также сделали искусственную неровность. Кроме того, рядом появились большие парковки.

«На перекрестке улиц Мичурина и Никитина практически круглые сутки идёт интенсивное движение транспорта. Днём люди переходят дорогу у Дома культуры к остановке общественного транспорта «ДК имени Горького». В ближайшее время здесь будет установлен светофор, а по полосам движения сделают новую разметку. Кроме этих работ, до завершения ремонта улицы Мичурина, подрядчику предстоит убрать с обочин оставшийся строительный мусор», — отметил замначальника УЖКХ города Брянска Андрей Гринёв.

Капитальный ремонт улицы Мичурина обойдётся в почти 31 миллион рублей. Работы проходят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».