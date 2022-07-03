Пьяный водитель врезался в столб на Московском проспекте в Брянске

20-летний автомобилист получил права 2 месяца назад.

Пьяный водитель протаранил забор на Московском проспекте в Брянске.

В Госавтоинспекции рассказали, что 20-летний автомобилист на Opel INSIGNIA не справился с управлением. Машина снесла металлическое ограждение и врезалась в электрический столб.

Водитель получил ушиб грудной клетки. Выяснилось, что он сел пьяным за руль. Права молодой человек получил в апреле. Экзамен он сдал со второго раза.

На молодого водителя инспекторы составили четыре протокола, в том числе за отсутствие страховки и неисправные тормоза у машины.