Пьяный водитель сбил велосипедиста в Брянске
Пьяный водитель сбил велосипедиста в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.
На улице Степной в Брянске произошло ДТП. 20-летний водитель за рулём FORD FOCUS при выезде из проезда на главную дорогу не пропустил электровелосипед Kangoo Kirin Note. 19-летний парень ехал прямо по краю проезжей части.
Велосипедист с переломами попал в больницу. Автомобилист же оказался пьян. Инспекторы выяснили, что право молодой человек получил полгода назад. За это время он уже более 10 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Водителю автомобиля грозит лишение прав. По факту аварии полиция проводит проверку.
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