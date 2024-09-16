Пьяный водитель сбил велосипедиста в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

На улице Степной в Брянске произошло ДТП. 20-летний водитель за рулём FORD FOCUS при выезде из проезда на главную дорогу не пропустил электровелосипед Kangoo Kirin Note. 19-летний парень ехал прямо по краю проезжей части.

Велосипедист с переломами попал в больницу. Автомобилист же оказался пьян. Инспекторы выяснили, что право молодой человек получил полгода назад. За это время он уже более 10 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Водителю автомобиля грозит лишение прав. По факту аварии полиция проводит проверку.