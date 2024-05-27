Пять беспилотников уничтожила система ПВО над Брянской областью
Пять беспилотников уничтожила система ПВО над Брянской областью за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
За сутки сразу несколько атак ВСУ на Брянскую область пресекли военнослужащие Министерства обороны России. Так, накануне два разведывательных беспилотных летательных аппарата самолётного типа заметили над Севским районом. Вечером того же дня система противовоздушной обороны уничтожила дрон Навлинским районом. А утром 27 мая два беспилотника военные сбили над Севским и Брасовским районами.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.
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