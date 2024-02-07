Пытавшийся сбить машиной судебного пристава брянец получил условное наказание

Житель Почепа, пытавшийся сбить машиной сотрудницу службы судебных приставов, получил условный срок. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинения вреда здоровью сотруднику службы судебных приставов. Приговор выслушал 39-летний житель города Почеп.

19 сентября прошлого года к мужчине пришли сотрудники службы судебных приставов. Они проводили процедуру наложению ареста на его автомобиль из-за долгов по кредиту.

Фигурант решил помешать забрать машину. Он сел за руль и наехал бампером автомобиля на ногу сотрудницы службы судебных приставов, а затем пытался скрыться.

Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы условно. Решение не вступило в законную силу.