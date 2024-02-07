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Пытавшийся сбить машиной судебного пристава брянец получил условное наказание

2024, 07 февраля 12:31 Происшествия
Пытавшийся сбить машиной судебного пристава брянец получил условное наказание
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Житель Почепа, пытавшийся сбить машиной сотрудницу службы судебных приставов, получил условный срок. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинения вреда здоровью сотруднику службы судебных приставов. Приговор выслушал 39-летний житель города Почеп. 

19 сентября прошлого года к мужчине пришли сотрудники службы судебных приставов. Они проводили процедуру наложению ареста на его автомобиль из-за долгов по кредиту. 

Фигурант решил помешать забрать машину. Он сел за руль и наехал бампером автомобиля на ногу сотрудницы службы судебных приставов, а затем пытался скрыться. 

Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы условно. Решение не вступило в законную силу.

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