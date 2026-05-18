Жительницу Смоленской области подозревают в обмане четырёх брянских пенсионерок

2026, 18 мая 12:50

Жительницу Смоленской области подозревают в обмане четырёх брянских пенсионерок. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. В преступлении подозревают 23-летнюю жительницу Смоленской области.

По версии следствия, девушка вступила в преступный сговор с телефонными мошенниками. В сентябре 2025 года злоумышленники обманули четырёх жительниц Брянской области. Пенсионеркам сообщили о необходимости разместить их сбережений на якобы безопасные счета. Деньги женщины передали подозреваемой, выполняющей роль курьера. Фигурантка похитила свыше 6,5 млн рублей.

Суд отправил подозреваемую в СИЗО на два месяца. Ход расследования контролируют сотрудники прокуратуры.