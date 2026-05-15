ДТП

Три человека пострадали в ДТП на трассе в Новозыбковском районе

2026, 15 мая 08:50
Три человека пострадали в ДТП на трассе в Новозыбковском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

 

Поздним вечером 13 мая на 1-м км автодороги регионального значения «Брянск — Новозыбков — Климово» в Новозыбковском районе произошла авария. 31-летний мужчина за рулём автомобиля Honda выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ».

22-летний водитель с тяжёлыми травмами попал в больницу. Водитель иномарки и 20-летняя пассажирка «ВАЗ» от медицинской помощи отказались.

Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия стало управление водителем автомобилем Honda в утомлённом состоянии. Инспекторы также выяснили, что у водителя «ВАЗа» нет права управления автомобилем и за два года он несколько раз привлекался к административной ответственности. Стражи порядка составили на обоих водителей административные материалы.

