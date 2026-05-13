Происшествия

Бывшую замдиректора центра соцобслуживания Новозыбкова обвиняют в получении взятки

2026, 13 мая 14:20
Бывшую замдиректора центра соцобслуживания Новозыбкова обвиняют в получении взятки на 650 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Новозыбковский городской суд рассмотрит уголовное дело о получении взятки. Приговор выслушала 43-летняя замдиректора Комплексного центра социального обслуживания населения города Новозыбкова и Новозыбковского района.

По версии следствия, с декабря 2021 года по май 2023 года фигурантка незаконно получила 650 тысяч рублей от 15 жителей. Они обратились за получением социального контракта. Взятки они давали за беспрепятственное рассмотрение заявления и принятие положительного решения.

Преступления выявили сотрудники региональных управлений ФСБ, УМВД и прокуратуры. Суд арестов имущество обвиняемой на более 670 тысяч рублей.

