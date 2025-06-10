Ребёнка на мотовездеходе задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Утром 7 июня в Бежицком районе Брянска в районе дома № 15/1 по проезду Федюнинского сотрудники ДПС заметили ребёнка за рулём мотовездехода. Транспортное средство полицейские остановили. Оказалось, что 10-летний мальчик без разрешения взял ключи.

Отца подростка полицейские вызвали на место задержания. На него инспекторы составили административный материал за передачу права управления транспортным средством человеку без водительского удостоверения. Также сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних рассматривают вопрос о привлечении отца к административной ответственности ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.