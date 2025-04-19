Ребёнок пострадал в аварии в Навле

Ребёнок получил травмы при столкновении двух машин на перекрёстке в Навле. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне вечером в Навлинском районе произошла авария. В посёлке Навля в районе дома № 5 по улице Трубчевской водитель за рулём автомобиля Shkoda Octavia на перекрёстке не пропустил «ВАЗ-21074». 32-летний мужчина на отечественной легковушке ехал по главной дороге.

Несовершеннолетняя пассажирка «ВАЗ» получила травмы. После оказания медицинской помощи её отпустили на амбулаторное лечение.

Инспекторы проводят проверку по фау дорожно-транспортного происшествия.