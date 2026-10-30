Спецслужбы продолжают обезвреживать взрывные устройства в Брянске

2026, 30 октября 21:15

Спецслужбы продолжают обезвреживать взрывные устройства в Брянске. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

После атаки беспилотников в Бежицком районе Брянска продолжается разминирование территории. Большую часть взрывных устройств спецслужбы уже обезвредили. Глава региона Егор Ковальчук призвал жителей прилегающих микрорайонов с пониманием отнестись к ситуации и ограничить перемещение.

«Учитывая характер нападения, очевидно, что оно носит абсолютно целенаправленный, умышленный характер и направлено на то, чтобы вызвать жертвы и разрушения именно в гражданском секторе, в том числе во дворах многоквартирных домов», — подчеркнул губернатор.

Егор Ковальчук поручил в муниципалитетах привлечь к профилактическим осмотрам в жилых районах управляющие компании и дорожные службы, чтобы предотвратить гибель и ранения людей.

«Со спецслужбами прорабатываем вопрос приобретения специализированной беспилотной техники для разминирования, а также специальных костюмов для сотрудников и пневматического оружия для дистанционной ликвидации взрывных устройств. Уверен, это даст положительный эффект и снизит ущерб, который наносится с помощью таких взрывных устройств», — отметил Егор Ковальчук.

Губернатор также призвал граждан проявлять бдительность. При обнаружении предмета, похожий на «тубус», следует отойти от него тем же путем на безопасное расстояние, укрыться и вызвать помощь по номеру 112.