Брянские спортсмены завоевали три награды на форуме «Динамо — путь к успеху!»

2026, 29 октября 12:31

Брянские спортсмены завоевали три награды на форуме «Динамо — путь к успеху!». Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

В посёлок Сукко, город-курорт Анапа на базе Всероссийского детского центра «Смена» завершился всероссийский молодёжный форум «Динамо — путь к успеху!». Участие в нём приняли 300 юных спортсменов из 31 региона. В программу вошли мастер-классы, лекции, культурно-просветительские мероприятия и спортивные соревнования.

Брянские лыжники успешно представили регион. Они заняли первые места в эстафете ГТО и в спортивном ориентировании. Также они стали бронзовыми призёрами в стрельбе. В общекомандном зачёте Брянская область заняла второе место.