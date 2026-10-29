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Брянские спортсмены завоевали три награды на форуме «Динамо — путь к успеху!»

2026, 29 октября 12:31
Брянские спортсмены завоевали три награды на форуме «Динамо — путь к успеху!»
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Брянские спортсмены завоевали три награды на форуме «Динамо — путь к успеху!». Об этом сообщили в региональном профильном департаменте. 

 

В посёлок Сукко, город-курорт Анапа  на базе Всероссийского детского центра «Смена» завершился всероссийский молодёжный форум «Динамо — путь к успеху!». Участие в нём приняли 300 юных спортсменов из 31 региона. В программу вошли мастер-классы, лекции, культурно-просветительские мероприятия и спортивные соревнования.  

Брянские лыжники успешно представили регион. Они заняли первые места в эстафете ГТО и в спортивном ориентировании. Также они стали бронзовыми призёрами в стрельбе. В общекомандном зачёте Брянская область заняла второе место.

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