Ребёнок пострадал в ДТП с пьяным водителем на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Дятьковском районе на 29 км автомобильной дороги «Брянск-Дятьково граница с Калужской областью» 14 марта произошла авария. 35-летний водитель за рулём автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения. Иномарка столкнулась с Audi 80. 50-летний водитель ехал прямо.

Автомобилисту из Audi 80 врачи сказали помощь на месте. Также травмы получил несовершеннолетний пассажир Hyundai. Он ехал в детском удерживающем устройстве на заднем пассажирском месте.

Водитель Hyundai оказался пьян. Он ранее также был лишен прав управления автомобилем. На мужчину инспекторы составили шесть административных материалов.

Вечером того ж дня хозяйка автомобиля Hyundai обратилась в полицию с заявлением об угоне её машины.