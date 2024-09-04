Рецидивист из Брянска получил срок за попытку убить знакомого

Рецидивист из Брянска получил семь с половиной лет в колонии за попытку убить знакомого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о покушении на убийство. Приговор выслушал ранее судимый 42-летнего житель обалстного центра.

Вечером 17 апреля пьяный мужчина возле детского сада № 85 «Мишутка» в Фокинском районе поссорился со знакомом. Фигурнат ударил приятеля ножом в грудь и бросил на безлюдной улице, рассчитывая, что тот умрёт. Но пострадавший смог вовремя получить помощь медиков.

Суд приговорил виновного к семи с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.