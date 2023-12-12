Рецидивист из Выгоничского района проведет 10 лет в колонии за убийство приятеля

Рецидивист из Выгоничского района проведёт ещё 10 лет в колонии за убийство приятеля после недели на свободе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Выгоничский районный суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм. Приговор выслушал 28-летний мужчина.

5 октября 2023 года в частном доме в Выгоничском районе пьяный обвиняемый посмотрел с приятелем и жестокого избил его. Потерпевший от полученных травм умер через шесть дней в больнице.

Фигурант не раз уже был судим за преступления против собственности, в том числе тяжких. Из колонии он вышел 27 сентября 2023 года по условно-досрочному освобождению.

Суд приговорил виновного к 10 годам и трём месяцам в колонии особого режима. Решение в законную силу не вступило.