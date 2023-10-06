Рецидивист похитил пять пуховиков из магазина в Брянске

Сразу пять пуховиков общей стоимостью порядка 38 тысяч рублей вынес неизвестный из торговой точки в Советском районе Брянска. Найти злоумышленника помогло видеонаблюдение, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Момент похищения верхней одежды запечатлели камеры видеонаблюдения. В кадры попал посетитель, похитивший товар из торгового зала. Правоохранители сумели установить личность причастного к преступлению. Им оказался 32-летний брянец, прежде судимый за грабежи и воровство. Однако похищенное не удалось вернуть магазину. По словам рецидивиста, он продал вещи с рук.
Инцидент может обернуться для фигуранта очередным тюремным сроком. По статье «Кража» ему грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного дела.
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