В Брянской области установили квоты для приёма на работу участников СВО

2026, 02 ноября 10:34

В Брянской области установили квоты для приёма на работу участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На заседании облдумы депутаты приняли закон «Об установлении на территории Брянской области квоты для приёма на работу участников специальной военной операции». Теперь предприятия региона, где числится свыше 1000 сотрудников, будут выделять 1 % рабочих мест для ветеранов СВО. В масштабах региона появится более 1,1 тысяч вакансий для военных.

«Для ветеранов СВО трудоустройство — это важнейший этап возвращения к мирной жизни. Социальная реабилитация начинается именно с этого — с возможности устроиться на постоянную работу, ежедневно общаться с коллективом, применить свой опыт, почувствовать востребованность, обрести стабильность для себя и своей семьи. Для Брянской области, где глубоко уважают и ценят подвиг защитников Родины, такой закон — необходимое решение», – подчеркнул председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.