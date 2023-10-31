Рецидивистку из Брянска вновь подозревают в мошенничестве

Рецидивистку из Брянска подозревают в очередном мошенничестве на 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился 43-летний житель Фокинского района Брянска. Малознакомая женщина предложила ему выгодно купить через аукцион подержанный автомобиль «Лада Гранта». На указанный собеседницей счет он перевёл 30 тысяч рублей в качестве задатка.
Четыре месяца подряд он выслушивал обещания о скорой сделке, а потом попросил вернуть деньги. Женщина стала угрожать заявителю, а потом перестала отвечать.
Полицейские установили личность подозреваемой. 43-летняя жительница Советского района Брянска уже трижды была судима за мошенничество.
Фигурантка рассказала, что историю с аукционом выдумала. Деньги заявителя она давно потратила.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».
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