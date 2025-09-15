Руководитель брянского предприятия заключена под стражу по обвинению в мошенничестве

Руководитель брянского муниципального предприятия заключена под стражу по обвинению в мошенничестве на 890 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о мошенничество с использованием служебного положения. В преступлении подозревают исполняющую обязанности директора муниципального предприятия в Суземском районе.

По версии следствия, с октября 2021 года по август 2025 года 50-летняя женщина фиктивно трудоустроила на предприятие свою дочь и других знакомых. Из бюджета она незаконно получила свыше 890 тысяч рублей. Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ и УМВД.

Женщине предъявили обвинение. Суд отправил фигурантку в СИЗО на два месяца.