Руководителя брянской службы занятости обвиняют в мошенничестве

Руководителя и замдиректора службы занятости Брянской области обвиняют в мошенничестве при проведении профобучения. Об этом сообщили в региональном следственном комитете

Брянский суд рассмотрит уголовные дела о мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и изготовление поддельных платежных документов. В преступлении обвиняют бывших начальника регионального управления государственной службы труда и занятости населения и ее заместителя, а также директора регионального учебного центра.

По версии следствия, в 2019 году начальник управления, ее заместитель и директор центра заключали с гражданами, находящимися от них в зависимом положении, фиктивные договоры об обучении. Начисленные за обучение деньги они делили между собой.

Соучастникам удалось похитить более 800 тысяч рублей, выделенных на организацию профессионального обучения граждан предпенсионного возраста в рамках национального проекта «Демография».