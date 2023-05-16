Руководителя отдела закупок брянского онкодиспансера обвиняют в получении взятки
Руководителя отдела закупок брянского онкодиспансера обвиняют в получении взятки в 300 тысяч рублей за заключение договоров. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянские следователи возбудили уголовное дело о получении взятки. В преступлении подозревают бывшую начальника отдела закупок Брянского областного онкологического диспансера.
По версии следствия, с октября 2021 по март 2023 года женщина получила через посредника от коммерческой организации не менее 300 000 рублей. За это она заключала договоры поставок лекарственных препаратов без проведения торгов.
Задержанной предъявили обвинение. Её заключили под стражу на время расследование.
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