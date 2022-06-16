Семь брянцев обвиняют в организации занятия проституцией

Некоторые девушки были несовершеннолетними.

Семь жителей Брянска обвиняют в организации занятиями проституцией.

Расследование уголовного дела завершило следственное управление городского УМВД. Организаторы договаривались с клиентами, снимали квартиры и доставляли туда девушек.

Полицейские выяснили, что обещаниями быстрого заработка, уговорами и психологическим воздействием, подозреваемые привлекли к оказанию интимуслуг более 20 девушек. Некоторые из них были несовершеннолетними.

За распитие спиртного с клиентами, утаивание полученных денег или поступившие жалобы, девушек лишали части оплаты. Иногда и применяли физическое воздействие.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд города Брянска.