Семилетняя девочка ранена в ДТП по вине пьяного водителя под Брасово

Нетрезвый автомобилист протаранил машину с двумя детьми.

Семилетняя девочка пострадала в результате аварии, которая произошла 2 октября около 15.20 на 3-м километре дороги Украина – Чистополянский в Брасовском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 49-летний водитель «Лады Калины», двигаясь от Локтя в сторону трассы М-3 Украина, при повороте налево не уступил дорогу и врезался в Nissan Terrano.

У семилетней пассажирки Nissan диагностировали закрытый перелом двух костей левого предплечья и ушибленную рану лба. В машине находилась еще одна семилетняя девочка – она не пострадала.

У водителя «Калины» полицейские установили алкогольное опьянение в размере 1,274 промилле.