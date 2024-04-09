Серийного вора задержали брянские стражи порядка

Брянские полицейские задержали жителя Смоленской области, подозреваемого в серии квартирных краж. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В сентябре прошлого года в Советском районе Брянска на пять дней произошло сразу три квартирные кражи. Полицейские сделали вывод, что во всех случаях действовал один и тот же человек. Злоумышленник вскрывал входные двери путем подбора ключа, а затем похищал деньги и ювелирные изделия. Ущерб составил 149 тысяч рублей.

Полицейские установили причастность к кражам 38-летнего жителя Смоленской области. Мужчину задержали оперативники уголовного розыска УМВД при силовой поддержке спецназа Росгвардии. В квартире мужчины правоохранители нашли деньги, банковские карты, три мобильных телефона, девять SIM-карт и блокнот с записанными адресами.

Возбуждено уголовное дело.