Серию краж техники из магазинов раскрыли полицейские в Брянске

19-летнюю девушку, подозреваемую в серии краж техники из магазинов, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Полицейские раскрыли две кражи с разницей в месяц из магазина техники в крупном торговом центре Брянска. Из торгового зала пропали электрогриль, отпариватель и акустическая система. Ущерб превысил 8000 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемую в преступлениях. 19-летняя жительница города Фокино ранее в поле зрения правоохранителей не попадала.

Возбуждены уголовные дела. Девушке грозит до двух лет колонии.