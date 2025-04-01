Шесть беспилотников уничтожила система ПВО над Брянщиной. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью военные пресекли очередное нападение ВСУ на Брянскую область. Сразу шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа заметили над регионом. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

Люди на происшествии не пострадали. Разрушений также нет.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» – отметил губернатор Александр Богомаз.