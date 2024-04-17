Шесть брянцев лишились более пяти млн рублей при попытке быстро заработать по указанию лжеэкспертов. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Советского района Брянска. Он пообщался с «экспертом по инвестиция» и решил быстро заработать. На указанные неизвестным счета мужчина перевёл 2 900 000 рублей. После этого собеседник пропал.

В аналогичную ситуацию попали ещё пятеро жителей Брянской области. Они лишились 2 824 000.