Шесть брянцев стали жертвами лжеинвесторов

Шесть брянцев на прошлой неделе стали жертвами лжеинвесторов. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Севского района. Женщина пообщалась с «экспертом по инвестициям». По его совету она решили вложить свои сбережения в быстрый заработок. Она перевела на указанный собеседником счёт 1 202 000 рублей. После этого злоумышленник исчез.

В аналогичную ситуацию попали ещё пятеро жителей Брянской области. Они лишились 2 745 000 рублей.