Шесть единиц оружия изъяли брянские полицейские за два дня

Стражи порядка Брянской области изъяли из незаконного оборота шесть единиц оружия и 40 боеприпасов.

Два дня брянское УМВД проводило оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал» .Полицейские за этот период выявили 20 фактов незаконного оборота оружия. Возбуждено два уголовных дела. А по шести фактам назначены экспертизы. Восемь человек сдали оружие добровольно.

Всего из незаконного оборота полицейские изъяли шесть единиц нарезного и гладкоствольного оружия и более 40 патронов.