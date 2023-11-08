Шесть лет в колонии проведет виновный в смертельном ДТП нетрезвый водитель

Шесть лет в колонии проведет виновный в смертельном ДТП водитель в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Приговор Севского районного суда по уголовному делу о смертельном ДТП вступил в силу. 1 апреля 2023 года 36-летний водитель после употребления наркотиков сел за руль и уснул по дорогу. Его Kia Sportage столкнулся с «ВАЗ 21074». От травм умерла 67-летняя пассажирка отечественной легковушки.

Суд приговорил виновного к шести годам в колонии общего режима. Также его лишили прав. Осужденный просил суд смягчить наказание, но апелляционная инстанция жалобу не удовлетворила. Приговор остался без изменения.