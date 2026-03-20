Шесть жителей Брянска выслушали приговор по делу о краже стройматериалов со склада

2026, 20 марта 13:18
Шесть жителей Брянска выслушали приговор по делу о краже стройматериалов на два миллиона рублей со склада. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Суд Володарского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о краже имущества в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказались шесть жителей областного центра. 

С марта 2023 года по март 2024 года участники организованной группы работали у индивидуального предпринимателя. Из помещения оптового склада они похитили напольные покрытия и двери на более чем два миллиона рублей. Стройматериалы фигуранты продавали через сайт частных объявлений в интернете, а деньги делили между собой.  

Суд приговорил виновных к условному лишению свободы и штрафам от 30 до 100 тысяч рублей, а также удовлетворил гражданский иск. В собственность государства у фигурантов конфискованы два автомобиля «ГАЗ», а также 1 млн 300 тысяч рублей, полученные от продажи Renault Master.

На имущество осужденных наложен арест. Решение  не вступило в законную силу.

