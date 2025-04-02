Шестерых брянцев обвиняют в краже дверей и напольного покрытия. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Володарский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о краже в особо крупном размере. В преступлении обвиняют шестерых жителей областного центра.

По версии следствия, с марта 2023 года по март 2024 года в фигуранты работали у индивидуального предпринимателя. Из помещения оптового склада они похитили напольные покрытия и двери на более чем 2 млн рублей.

Похищенное они продали через объявления на популярном сервисе в интернете, а деньги поделили между собой.