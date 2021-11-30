Сидевший на дороге пешеход погиб под колесами «Лады» под Севском
Полиция полагает, что мужчина был пьян.
Смертельная авария произошла 29 ноября около 21.00 на дороге Украина – Бересток в Севском районе.
Как сообщает областная ГИБДД, 45-летняя женщина – водитель «Лады», двигаясь от села Бересток в сторону трассы М-3 «Украина», сбила 47-летнего пешехода, сидевшего на дороге в одежде без световозвращающих элементов.
Мужчина погиб на месте. В каком состоянии он находился в момент ДТП, определит экспертиза.
На женщину-водителя полицейские составили административный материал за нарушение правил применения ремней безопасности.
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