Следователи возбудили дело о смертельном ДТП на брянской трассе
Следователи возбудили уголовное дело о смертельном ДТП на трассе в Дятьковском районе. Об этом рассказали в региональном УМВД.
Следователи возбудили уголовное дело о смертельном ДТП. На 33 км автомобильной дороги «Брянск-Дятьково-граница с Калужской областью» в Дятьковском районе 20-летний водитель «ГАЗ 3010GD» уснул за рулём. Грузовик выехал на встречную полосу и врезался в «Renault DUSTER. 60-летний водитель легковушки умер в больнице.
Расследовать дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» будут сотрудники специализированного отдела Следственного управления УМВД России по Брянской области.
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